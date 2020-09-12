Глава Белоруской церкви митрополит Вениамин сказал, что священники не могут быть политиками и заниматься политической деятельностью. Их задача — служить Богу.

"Политика — это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений и много здесь сокрыто, непонятно. И если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием? Потому что вникание, погружение в политику накладывает отпечаток на душу человека, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии, примешивается человеческая логика, желания, чувства, стремления", — отметил митрополит.

"Думаю, что наша задача — больше всего говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению, преодолению греховных ошибок прошлого, современного, и к сплочению, единению нашего общества на основе христианских, духовных ценностей", — сказал патриарший экзарх всея Белоруссии.