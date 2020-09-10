Известный блогер Нурия Дианова, которая ведёт кулинарный блог, поделилась, что не стоит в погоне за ПП менять весь состав блюда. Это может испортить вкус и качество. Ко всему, по мнению блогера, надо подходить разумно.

"Например, калорийность торта "Наполеон" можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом — он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза", — рассказала Нурия Дианова.

"Белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус, чтобы все равно было сочно. Котлету сделать самому или сделать бургер с куриной грудкой. В шаурму можно добавить больше овощей, лаваш там бездрожжевой, поэтому может подойти людям, которым нужно отказаться от дрожжевого хлеба", — поделилась блогер.