В Общественной палате высказались по поводу 31 декабря как выходного

Работодателям будет удобнее, если 31 декабря останется рабочим днём, но для укрепления семьи его лучше сделать выходным, считают в ОП.

"Конечно, чем больше выходных, тем, мне кажется, правильнее для укрепления семьи. Но разные есть, так скажем, подходы. Если предположить, что 31 декабря будет рабочим днем, это, в общем, не впервой в России, и закончить каникулы 10 января, который выпадает на воскресенье, как раз ровно через такой инструмент календаризации получается удобно и для граждан, и для работодателей", — рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике и трудовым отношениям, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Накануне Минтруд РФ в проекте постановления о переносе выходных дней предложил сделать выходным 31 декабря.