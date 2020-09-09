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В Общественной палате высказались по поводу 31 декабря как выходного

Общество

Работодателям будет удобнее, если 31 декабря останется рабочим днём, но для укрепления семьи его лучше сделать выходным, считают в ОП.

В Общественной палате высказались по поводу 31 декабря как выходного

"Конечно, чем больше выходных, тем, мне кажется, правильнее для укрепления семьи. Но разные есть, так скажем, подходы. Если предположить, что 31 декабря будет рабочим днем, это, в общем, не впервой в России, и закончить каникулы 10 января, который выпадает на воскресенье, как раз ровно через такой инструмент календаризации получается удобно и для граждан, и для работодателей", — рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике и трудовым отношениям, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Накануне Минтруд РФ в проекте постановления о переносе выходных дней предложил сделать выходным 31 декабря.

"Для многих 31 декабря традиционно день встречи семьёй и возможность подольше побыть с близкими. Однако поскольку в этом году дата выпадает на четверг, а не на пятницу, сделать его выходным не так просто. Посмотрим, если Минтруд обсудил это с ключевыми работодателями, то мы поддержим", — добавила Починок.

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