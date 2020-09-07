Отец Сергий обвинил Наталью Поклонскую в "разврате"

Отец Сергий объяснил, почему не пришёл в суд, где слушалось дело о его отлучении от церкви.

Опальный священнослужитель заявил, что он находится в "тягостном душевном состоянии" из-за того, что церковь "погрязла в разврате и ереси". В качестве примера Сергий привёл Наталью Поклонскую.