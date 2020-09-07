Отец Сергий объяснил, почему не пришёл в суд, где слушалось дело о его отлучении от церкви.
Опальный священнослужитель заявил, что он находится в "тягостном душевном состоянии" из-за того, что церковь "погрязла в разврате и ереси". В качестве примера Сергий привёл Наталью Поклонскую.
"После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Иваном Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах ЗАГС она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями", — рассказал Сергий.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.