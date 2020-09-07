В школах Якутска организовано полноценное питание с горячими блюдами в том числе. Кроме того, начальник управления образования Алексей Семёнов заверил, что привозные из других регионов или стран продукты использовать почти не будут.
"В школах города имеется меню, разработанное организаторами питания на основании примерного 24-дневного меню, утвержденного постановлением окружной администрации и согласованное Роспотребнадзором. В данное время с поставщиками ведется работа по обновлению имеющего единого меню для всех школ города Якутска. Постараемся, чтобы в меню использовались местные продукты", — сообщил Алексей Семёнов.
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