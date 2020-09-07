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Миронов предложил повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей

Общество

Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что прожиточный минимум, в России должен составлять 31 тысячу рублей.

Миронов предложил повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей

"Сейчас величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по России составляет 12 392 рубля. Надо не фиксировать эту величину, а радикально повышать прожиточный минимум. Методика подсчета прожиточного минимума была принята в 1997 году, она безнадежно устарела и нуждается в пересмотре ", — цитирует слова главы "Справедливой России" Сергея Миронова его пресс-служба.

Миронов считает, что сейчас прожиточный минимум не включает в себя большинство базовых расходов россиян, таких как коммунальные услуги, связь, покупка одежды.

"Методика не включает большинства базовых трат и обязательных платежей, включая коммунальные услуги, связь, одежду, обувь и расходы на транспорт, а набор продуктов питания, учтенный в прожиточном минимуме, также оставляет желать лучшего. При этом идея запретить регионам снижать прожиточный минимум является полумерой. Во втором квартале 2020 года снижение прожиточного минимума было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Дагестане, Севастополе, Свердловской и Смоленской областях", — говорится в сообщении.

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