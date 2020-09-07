Миронов предложил повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей

Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что прожиточный минимум, в России должен составлять 31 тысячу рублей.

"Сейчас величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по России составляет 12 392 рубля. Надо не фиксировать эту величину, а радикально повышать прожиточный минимум. Методика подсчета прожиточного минимума была принята в 1997 году, она безнадежно устарела и нуждается в пересмотре ", — цитирует слова главы "Справедливой России" Сергея Миронова его пресс-служба.

Миронов считает, что сейчас прожиточный минимум не включает в себя большинство базовых расходов россиян, таких как коммунальные услуги, связь, покупка одежды.