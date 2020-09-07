Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что прожиточный минимум, в России должен составлять 31 тысячу рублей.
"Сейчас величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по России составляет 12 392 рубля. Надо не фиксировать эту величину, а радикально повышать прожиточный минимум. Методика подсчета прожиточного минимума была принята в 1997 году, она безнадежно устарела и нуждается в пересмотре ", — цитирует слова главы "Справедливой России" Сергея Миронова его пресс-служба.
Миронов считает, что сейчас прожиточный минимум не включает в себя большинство базовых расходов россиян, таких как коммунальные услуги, связь, покупка одежды.
"Методика не включает большинства базовых трат и обязательных платежей, включая коммунальные услуги, связь, одежду, обувь и расходы на транспорт, а набор продуктов питания, учтенный в прожиточном минимуме, также оставляет желать лучшего. При этом идея запретить регионам снижать прожиточный минимум является полумерой. Во втором квартале 2020 года снижение прожиточного минимума было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Дагестане, Севастополе, Свердловской и Смоленской областях", — говорится в сообщении.
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