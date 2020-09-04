Специалисты из Университета Мёрдока провели исследование, в результате которого выяснилось, что продолжительный просмотр телевизора в возрасте 8-9 лет оказывает влияние на развитие навыков чтения, что может стать причиной отставания в обучении в четыре месяца к 10-11 годам. Выводы экспертов прокомментировала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

"В последнее время становится всё больше детей с диагнозами гиперактивности и тревожности. Они не могут сосредоточиться, не могут читать, не могут долго находиться в школе. Мы связываем это в том числе и с увлечением гаджетами.

Телевизор уже отходит на второй план, на первый план выходят гаджеты, компьютеры, планшеты, приставки и так далее.

Родителям становится гораздо проще занимать детей и происходит это уже с очень раннего возраста. Я вижу, например, что ребёнку ещё и года нет, а у него уже в руках планшет или смартфон родителей. Понятно, что он не читает и в игрушки ещё не играет, но пальчиками кнопочки нажимает. Если мы говорим о детях 2-3 лет, то они совершенно спокойно находят себе ролики в YouTube.

Как это отражается на развитии ребёнка?

Всё это действительно сказывается на развитии. Гаджеты могут развивать. Вопрос в количестве времени, которое ребёнок проводит за ними.

За визуальную обработку (картинки, звук, переключение кадров) отвечает почти половина головного мозга. Если у нас половина мозга занята обработкой мультфильма, то, естественно, мы не можем нормально питаться или заниматься чем-то ещё.

Сколько времени в день дети могут проводить с гаджетами?

10-15-лет назад были нормы, согласно которым, дети до 5-6 лет могут проводить за компьютером не более 1-1,5 часов в день. Это именно нагрузка на визуальный ряд, на психику ребёнка.

Если мы говорим о школьниках с 7 до 9 лет, то им также можно проводить за гаджетами не более 1,5 часов, причём не каждый день, так как они уже ходят в школу, у них есть масса другой информации, социальные контакты. В принципе, 30-40 минут в день вполне достаточно. Это время можно увеличить максимум до 1,5 часов, но с перерывом.

Просмотр фильмов и мультфильмов должен быть закончен за 2 часа до сна, иначе мозг начинает во сне обрабатывать полученную информацию. Естественно, ребёнок в таком случае ночью не отдыхает.

Поэтому последствий достаточно много. Они ещё далеко не все изучены.

Сейчас, когда начался учебный год, ребёнку нужно как можно меньше сидеть в телефоне. В настоящее время идёт период адаптации после летних каникул. Обычно он занимает 1,5 месяца.

Учитывая, что с марта у детей не было полноценного обучения, адаптация будет длиться ещё дольше, поэтому гаджеты желательно давать только в выходные на 1-2 часа, чтобы потом не было проблем в обучении", — заключила эксперт.