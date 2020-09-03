Телевизор и компьютер ухудшают успеваемость ребёнка в школе

Специалисты из Университета Мёрдока провели исследование, в результате которого выяснилось, что продолжительный просмотр телевизора в возрасте 8-9 лет оказывает влияние на развитие навыков чтения, что может стать причиной отставания в обучении в четыре месяца к 10-11 годам.

В исследовании принимали участие 1239 детей. Специалисты зафиксировали их успеваемость дважды — в третьем и в пятом классах. В результате выяснилось, что те дети, которые в третьем классе смотрели телевизор более двух часов в день или находились за компьютером более одного часа в день, имели проблемы с обучением чтению и счёту в пятом классе по сравнению с учащимися, которые меньше времени проводили у экранов.

"Середина начальной школы — это время, когда начинают появляться первые академические трудности. Эти годы также являются временем, когда дети начинают чаще смотреть телевизор и использовать компьютер", — отмечает доктор Манди.

Учёные считают, что полученные результаты могут играть важную роль в процессе воспитания детей для родителей, педагогов и врачей.