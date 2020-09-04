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Бурмистров: не трогайте животное, если ему не грозит опасность

Общество

С наступлением осени увеличиваются шансы встретить вышедших из леса лосей. Так они спасаются от насекомых.

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Сергей Бурмистров рассказал, как нужно вести себя в таких случаях.

"Если оно (животное — Прим. ред.) в состоянии естественной свободы, то по умолчанию нужно держать дистанцию, не провоцировать, не пугать, не пытаться покормить, делать совместное селфи. У нас были случаи именно с лосями пару лет назад, когда человек шёл с лосем фотографироваться и в итоге его увозили в больницу…

Да, лось может подойти, взять хлеб с руки, но рядом может кто-то чихнуть — он испугается, дёрнется, а рога приличные", — сказал Бурмистров.

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