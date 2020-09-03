Запущена новая бонусная программа для путешественников

В России дали старт новой программе, которая будет помогать путешествовать по стране. Кроме того, в ней существует бонусная программа. Накопленные бонусы можно потратить по-разному в каждом регионе. Например, где-то получить за них ценный сувенир с местным колоритом. В другом месте — сходить на увлекательную экскурсию. А где-то и вовсе оплатить бонусами проживание в отеле.