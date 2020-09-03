В АТОР назвали страны, в которых россияне смогут отдохнуть зимой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) с воодушевлением отнеслись к новости о возобновлении авиасообщения из страны в Египет, на Мальдивы и в Объединённые арабские эмираты.

"То, что открылись три направления, которые пользуются популярностью у российских туристов в зимний период, особенно хорошо в преддверии этого сезона. И Мальдивы, и Эмираты, и Египет, пусть даже через Каир, остаются больше зимними направлениями. Сейчас, после постановки первых рейсов, можно будет предлагать путешествия в эти страны. Туроператоры отметили большой спрос на Египет, ОАЭ и Мальдивы", — рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он отметил, что квоты на вылет в эти три страны пока маленькие, но со временем они увеличатся, как это произошло со Швейцарией.