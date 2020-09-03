В Благовещенске 27 десятиклассников Алексеевской гимназии обратились за медпомощью с ожогами роговицы глаз из-за невыключенной лампы для кварцевания.
"В учебном кабинете длительное время оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, тогда как она должна работать только на переменах, когда детей в помещении нет.
Сотрудники прокуратуры выехали на место, они опрашивают работников школы и осматривают кабинет. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера", — сообщила пресс-служба надзорного ведомства Амурской области.
В региональном Минздраве заявили, что состояние гимназистов удовлетворительное. Они получают амбулаторное лечение.
"Дети находятся на домашнем лечении под наблюдением врача-офтальмолога. Их состояние удовлетворительное", — заявили в Министерстве.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.