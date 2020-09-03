В Благовещенске 27 десятиклассников Алексеевской гимназии обратились за медпомощью с ожогами роговицы глаз из-за невыключенной лампы для кварцевания.

"В учебном кабинете длительное время оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания, тогда как она должна работать только на переменах, когда детей в помещении нет.

Сотрудники прокуратуры выехали на место, они опрашивают работников школы и осматривают кабинет. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры реагирования, в том числе уголовно-правового характера", — сообщила пресс-служба надзорного ведомства Амурской области.