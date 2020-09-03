По какой причине Сергей Кириенко не прошёл вакцинацию

Уже несколько видных политических деятелей и других известных людей вакцинировались от коронавируса. Однако Сергей Кириенко вакцинацию не прошёл. Он заявил, что в этом нет никакой необходимости.