Уже несколько видных политических деятелей и других известных людей вакцинировались от коронавируса. Однако Сергей Кириенко вакцинацию не прошёл. Он заявил, что в этом нет никакой необходимости.
"Нет, я не вакцинировался. У меня все проще, я перенес уже коронавирус, поэтому антитела у меня остались. Не знаю, правда, идет дискуссия — надолго ли остаются антитела, но это уже жизнь покажет", — сказал Кириенко.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.