Известный телемедик Мясников назвал продукты, которые укрепляют иммунитет.
"Я покупаю имбирь очень часто, я обожаю лимоны, чеснок, но сами по себе они иммунитет вам не дадут. Эти продукты должны быть элементом правильного питания. Для укрепления иммунитета важно сбалансированное питание с ограниченной калорийностью. Взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.
Чтобы питание было сбалансированным, нужно ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых", — сказал врач-телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Врач отметил, что бокал красного вина не принесёт вреда и даже будет полезен.
"Умеренное количество алкоголя само по себе плюс. То, что содержится в винограде, в корке винограда, очень правильно действует на сосуды. Следует ограничить употребление мяса, животных жиров и сладкого", — объяснил известный доктор.
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