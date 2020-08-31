Известный телемедик Мясников назвал продукты, которые укрепляют иммунитет.

"Я покупаю имбирь очень часто, я обожаю лимоны, чеснок, но сами по себе они иммунитет вам не дадут. Эти продукты должны быть элементом правильного питания. Для укрепления иммунитета важно сбалансированное питание с ограниченной калорийностью. Взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день.

Чтобы питание было сбалансированным, нужно ежедневно съедать по 500 граммов овощей и фруктов, добавить в рацион орехи, хлеб из цельнозерновой муки, морскую рыбу и блюда из бобовых", — сказал врач-телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".