В Самарской области семейная пара решила сделать доброе дело и забрать к себе мальчика и девочку, недавно потерявших мать. Но кроме детей, семья "унаследовала" и долги их покойной матери. Самый большой — более чем в 2 млн рублей, удалось погасить. Правда, только после того, как ситуацию осветили в СМИ.
А вот с долгами по коммунальным платежам не всё так просто. Их удалось списать лишь частично. Оставшуюся часть вынуждена оплачивать приёмная мать.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.