Доброе дело семьи из Самарской области обернулось долгом более 2 млн

В Самарской области семейная пара решила сделать доброе дело и забрать к себе мальчика и девочку, недавно потерявших мать. Но кроме детей, семья "унаследовала" и долги их покойной матери. Самый большой — более чем в 2 млн рублей, удалось погасить. Правда, только после того, как ситуацию осветили в СМИ.

А вот с долгами по коммунальным платежам не всё так просто. Их удалось списать лишь частично. Оставшуюся часть вынуждена оплачивать приёмная мать.