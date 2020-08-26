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Российским учителям изменили правила надбавки за классное руководство

Общество

Надбавка педагогам размером в пять тысяч рублей за классное руководство будет отделена от зарплаты, эта выплата будет рассчитываться отдельно.

"Договорились с ФНС и казначейством, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под эту горячую линию", — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Глава Министерства просвещения России попросил Сергея Миронова проинформировать сотрудников его ведомства, если надбавки за классное руководство не будут доходить до учителей.

"Я попросил бы, если какие-то сигналы с мест будут поступать, чтобы вы нам обязательно сообщали", — сказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба "Справедливой России".

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