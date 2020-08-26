Российским учителям изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка педагогам размером в пять тысяч рублей за классное руководство будет отделена от зарплаты, эта выплата будет рассчитываться отдельно.

"Договорились с ФНС и казначейством, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под эту горячую линию", — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Глава Министерства просвещения России попросил Сергея Миронова проинформировать сотрудников его ведомства, если надбавки за классное руководство не будут доходить до учителей.