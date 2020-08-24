В мэрии Симферополя запутались, сколько нужно воды, чтобы принять душ

Из-за обмеления водохранилищ в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах началась подача воды по графику.

"Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам — утром и вечером", — об этом говорится в сообщении мэрии Симферополя.

На "Ютуб"-канале городской администрации появилось несколько роликов, агитирующих жителей Симферополя и его окрестностей экономить воду. Видимо, ситуация с водоснабжением совсем плохая, если в одном ролике горожанам говорят, чтобы принять душ, нужно 50 литров воды, а в другом эти 50 литров называют достаточными для того, чтобы принять душ трижды.

"В душе один человек тратит 50 литров воды, в ванне — 100 литров. Принимайте душ, берегите воду", — говорится в одном ролике. "Загрузка воды в стиральную машину — 50 литров воды. Этого объёма хватит, чтобы напоить питьевой водой четверых человек на пять суток, полить теплицу в 100 кв. метров или три раза принять душ. А ты всего лишь один раз постирал джинсы. Запускайте машину только при полной загрузке", — говорится в другом видеоролике, который был размещён одновременно с первым.

До совета "единороссов", как модернизировать смывной бачок унитаза, симферопольские чиновники ещё не дошли. Значит, есть повод для оптимизма.