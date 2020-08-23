Уже трое суток оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме. Вчера его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Врач-реабилитолог Анна Бондаренко оценил шансы оппозиционера на выздоровление.

"Он молодой, сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший. И самое главное — ему быстро оказали профессиональную медицинскую помощь, а сейчас он находится в одной из лучших клиник мира. Поэтому есть все шансы на то, что вся эта история для него закончится удачно", — пояснила специалист.