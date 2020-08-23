Фестиваль военной реконструкции устроили в честь 77-летия Курской битвы

В честь 77-летия Курской битвы под Курском устроили масштабную историческую реконструкцию. Организаторы выбрали для места проведения военного фестиваля мемориальный комплекс "Поклонная высота 269".

Главный упор был на достоверность: отыграли солдатов, сражающихся за Родину, женщин и детей, защищающих тыл.

"Сегодня мы будем воспроизводить наступление немецких войск, в том числе СС. Я сейчас нахожусь в форме лейтенанта НКВД. Будем отражать очень яростную атаку, которая закончится, как показала история, нашей победой. Это один из моментов Курской битвы", — рассказал организатор фестиваля военно-исторической реконструкции Дмитрий Саков.