В 2015 году в Германии обнаружили останки древней лошади, сейчас же ученые воссоздали ее облик и смогли увидеть создание, жившее на нашей планете 48 миллионов лет назад.
Животному дали научное название Propalaeotherium voigti, и это был предок той лошади, что мы знаем сейчас. Она жила в эпоху эоцена (56-47 миллионов лет назад). Они были совсем не такими, какими мы привыкли видеть парнокопытных: не более 50 см в высоту и не более 10 кг весом.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.