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Учёные рассказали, что древние предки лошадей были размером с собаку

Общество

В 2015 году в Германии обнаружили останки древней лошади, сейчас же ученые воссоздали ее облик и смогли увидеть создание, жившее на нашей планете 48 миллионов лет назад.

Животному дали научное название Propalaeotherium voigti, и это был предок той лошади, что мы знаем сейчас. Она жила в эпоху эоцена (56-47 миллионов лет назад). Они были совсем не такими, какими мы привыкли видеть парнокопытных: не более 50 см в высоту и не более 10 кг весом.

 

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