Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Мощное землетрясение прогремело в Индонезии. Магнитуда — 6,8. Пока что нет сообщений о вероятном цунами, однако гипоцентр, который залегал в районе острова Суматра на глубине 10 километров, заставляет специалистов следить за ситуацией. Так сообщает геологическая служба США.

Нет сообщений и о разрушениях или пострадавших, несмотря на то, что жители районов Паданг и Бенкулу ощутили толчки.