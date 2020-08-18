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Вильфанд рассказал, когда синоптики станут точно предсказывать погоду

Общество

Главный синоптик России считает, что точно предсказывать погоду его коллеги-соотечественники и во всем мире начнут приблизительно через полвека.

"Теоретически через 50 лет можно будет детально прогнозировать погоду на каждый день, на две недели вперед. Тогда атмосферная физика будет лучше понятна, будут более мощные компьютеры. Однако потом предел предсказуемости погоды не сможет превысить две недели даже через тысячу лет", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас прогнозы точны не более чем на шесть дней, рассказал Вильфанд URA.RU. На длительные сроки синоптики могут предсказать только общие характеристики погоды.

Ранее Вильфанд справедливо предсказал, что европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов, характер погоды изменится, солнца будет мало, пройдут монотонные, скучные дожди.

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