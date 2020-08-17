Бывшая сотрудница компании "Волгофарм" пожаловалась на свое начальство в суд за то, что её уволили с работы, потому что она пораньше ушла в свой день рождения.
Райсуд встал на сторону наёмного работника. Работодатель обжаловал это решение. Дело передавалось каждый раз в вышестоящие инстанции и дошло до Верховного суда России. В высшей судебной инстанции постановили, что норма о раннем уходе с рабочего места может вступить в силу в том случае, если в организации сложилась такая практика.
"В компании сложилась традиция: именинников всегда отпускали с работы раньше, поэтому сотрудница так и поступила, поставив в известность руководство. Однако традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка организации, в связи с чем работодатель решил уволить сотрудницу за прогул. Выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными", — говорится в определении коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
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