Россияне смогут пораньше уходить с работы в день рождения

Бывшая сотрудница компании "Волгофарм" пожаловалась на свое начальство в суд за то, что её уволили с работы, потому что она пораньше ушла в свой день рождения.

Райсуд встал на сторону наёмного работника. Работодатель обжаловал это решение. Дело передавалось каждый раз в вышестоящие инстанции и дошло до Верховного суда России. В высшей судебной инстанции постановили, что норма о раннем уходе с рабочего места может вступить в силу в том случае, если в организации сложилась такая практика.