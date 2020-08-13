Согласно опросу ВЦИОМ результатам выборов в Белоруссии россияне больше не доверяют, чем доверяют (27 процентов против 22). Еще больше опрошенных считают, что на выборах были подтасовки (29 процентов).
"Каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). О возможных подтасовках "на местах", не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще это молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%)", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
89% участников опроса считают, что для России важно то, что сейчас происходит в Белоруссии и пристально следят за происходящим в соседней стране.
"64% россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко. Мнение о том, что лучше для России будет, если у власти в Белоруссии окажется оппозиция, высказали 12% респондентов, 24% затруднились ответить на этот вопрос", — отмечается в исследовании.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.