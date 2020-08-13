ВЦИОМ выяснил, доверяют ли россияне результатам выборов в Белоруссии

Согласно опросу ВЦИОМ результатам выборов в Белоруссии россияне больше не доверяют, чем доверяют (27 процентов против 22). Еще больше опрошенных считают, что на выборах были подтасовки (29 процентов).

"Каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). О возможных подтасовках "на местах", не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще это молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%)", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

89% участников опроса считают, что для России важно то, что сейчас происходит в Белоруссии и пристально следят за происходящим в соседней стране.