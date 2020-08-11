Хабаровский зоопарк даёт бесплатный билет за 5 кг желудей

Зоосад "Приамурский" под Хабаровском выдаст бесплатный билет каждому посетителю, который принесет 5 кг желудей для подкормки животных.

"У нас объявлена желудёвая кампания. Каждый желающий, кто принесёт 5 кг желудей, получает право бесплатного посещения зоосада. Эти жёлуди будут использоваться в качестве витаминизированной добавки к корму для зверей", — рассказала заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада Елена Шевченко.

Жёлуди полезны для лосей и оленей, их любят медведи. В перемолотом виде зимой жёлуди станут добавлять в качестве подкормки пернатым обитателям зоосада.