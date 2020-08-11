Зоосад "Приамурский" под Хабаровском выдаст бесплатный билет каждому посетителю, который принесет 5 кг желудей для подкормки животных.
"У нас объявлена желудёвая кампания. Каждый желающий, кто принесёт 5 кг желудей, получает право бесплатного посещения зоосада. Эти жёлуди будут использоваться в качестве витаминизированной добавки к корму для зверей", — рассказала заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада Елена Шевченко.
Жёлуди полезны для лосей и оленей, их любят медведи. В перемолотом виде зимой жёлуди станут добавлять в качестве подкормки пернатым обитателям зоосада.
"Сейчас зоосад переживает наплыв посетителей. В день приходит до 1,5 тысячи человек, в выходные выстраивается очередь из машин. Учреждение было закрыто с конца марта и открылось только 1 августа. За четыре месяца животные успели соскучиться по людям. За время изоляции у нас родилось несколько малышей — детёныши енотовидной собаки, чернобурой лисицы, северного и пятнистого оленей, рысёнок", — добавила Шевченко.
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