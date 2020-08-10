Существующая система оплаты труда педагогов непрозрачная и непонятная. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк.
"Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчета и отсутствие иных подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедуру формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников", — сказал Басюк во время обсуждения окладов и надбавок бюджетникам.
Большая часть оплаты труда учителей приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты. Размер этих выплат напрямую зависит от размера ставки педагога. Замминистра просвещения РФ отметил, что для более миллиона российских педагогов действуют различные основания для оплаты труда.
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