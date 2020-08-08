Названы самые популярные породы кошек в России

Фелинолог Елена Шевченко в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, каким породам кошек люди в России чаще всего отдают предпочтение. Так, больше всего россиян привлекают мейн-куны, британцы, сибирские и бенгальские кошки.