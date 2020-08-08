Фелинолог Елена Шевченко в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, каким породам кошек люди в России чаще всего отдают предпочтение. Так, больше всего россиян привлекают мейн-куны, британцы, сибирские и бенгальские кошки.
"По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. "Сибиряки" традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании", — поделилась наблюдениями Шевченко.
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