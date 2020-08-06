Первую в России женскую парковку назвали дискриминационной

Прокуратура потребовала от руководства казанского ЦУМа ликвидировать находящуюся рядом с торговым центром "женскую парковку". Об этом сообщила региональная прокуратура.

Парковка для женщин появилась у старейшего торгового центра Казани несколько дней назад. Она раскрашена в розовый цвет. В администрации ЦУМа объяснили, что парковка создана для удобства женщин, потому что они являются основными покупателями их магазина.

Главное отличие "женской парковки" от обычной помимо розового цвета состоит в том, что ширина места для машины составляет 4,4 метра, вместо обычных двух с половиной метров. По мнению надзорного ведомства, размеры парковочного места не соответствуют требованиям госстандартов.