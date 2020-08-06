С 15 апреля около 257 тысяч семей получили сертификат на маткапитал без заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 257 тысяч семей. Эти сертификаты были выданы Пенсионным фондом на основании сведений, предоставленных органами ЗАГС о рождении детей", — сказали в министерстве.
В ведомстве напомнили, что с 2020 года программа маткапитала действует для семей, в которых родился первенец или усыновлен один ребенок.
"С начала года сертификат в связи с рождением первого ребенка получили 179,9 тысяч семей. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен после 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей", — сообщили в Минтруде.
Материнский капитал за второго или последующих детей получили 410,1 тыс. семей, из которых 176,6 тыс. семьям выдали в повышенном размере — 616 617 рублей.
Ранее сообщалось, что к началу августа 2020 года всего было выдано более 590 тыс. сертификатов на маткапитал.
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