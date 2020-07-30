Памфилова заявила, что ЦИК не проверял гражданство депутатов Госдумы

Никто из нынешних депутатов Госдумы на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства, глава ЦИК России Элла Памфилова. Она уточнила, что Центризбирком сам не проводит подобных проверок.

"У нас нет возможности самим проверять кандидатов, мы при регистрации отправляем запросы в Федеральную налоговую службу, Центробанк, миграционную службу МВД на предмет выполнения соискателями депутатских кресел требований закона. ЦИК эти сведения собирает, обобщает, и на основе сводных данных принимает решение о регистрации", — рассказала Памфилова.

По ее словам, ответственность за достоверность сведений лежит на кандидате в депутаты, а Центризбирком исходит из презумпции доверия.