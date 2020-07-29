Завод в Уфе оштрафовали за 195 случаев заражения коронавирусом

Суд в Уфе оштрафовал на 200 тысяч рублей Уфимское моторостроительное производственное предприятие (УМПО) за нарушение санитарных норм. Всего на заводе выявлено 195 случаев заражения коронавирусом.

"Установлено, что в результате нарушений санитарного законодательства в организации сформировались очаги заболевания COVID-19 и случаи внебольничной пневмонии, в том числе и у работников сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на территории предприятия. Судом постановлено о назначении юридическому лицу штрафа в размере 200 тыс. рублей", — сообщили в уфимском суде.

На УМПО не проводилась дезинфекция мест общего пользования, уборка комнат отдыха, столовых, не было разделения рабочих потоков. Это привело к появлению очага заражения коронавирусом на предприятии.