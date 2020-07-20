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Милонов: Пригожин внаглую закрыл ФБК Навального

Общество

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал закрытие признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" заслугой бизнесмена Евгения Пригожина.

Блогер Алексей Навальный заявил о ликвидации так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом). По его словам, это решение связано с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что закрытие ФБК — заслуга правды, которая была на стороне Евгения Пригожина:

"Потому что производитель фейковых новостей — так называемый Фонд борьбы с коррупцией — долгое время пользовался тем, что у тех, кого он обвинял, не было силы или желания с ним связываться. Здесь была абсолютно чистая игра, и это правильно, что он испугался".

Депутат подчеркнул — обвинения Навального в отношении Евгения Пригожина всегда были абсолютно лживыми — без намеков на правду. Однако блогер не учел, что его оппонент — человек чести и готов защищать свое имя.

"Естественно и правильно, что есть люди, которые готовы защищать и отстаивать свое честное имя, в том числе и в суде. Тем более, когда человек имеет такие ресурсы и, самое главное, на своей стороне объективную правду", — отметил Милонов.

По мнению депутата, правильно, что "кто-то заткнул этой бешеной собаке пасть". Действия ФБК — откровенный шантаж, который нельзя терпеть. Однако многие чиновники предпочитали не связываться с ними, чтобы их просто не трогали.

"Но Евгений Пригожин — человек честный и он доказал, что все обвинения — вранье. Мы видим, что есть люди, которые не стесняются и готовы не только отстаивать свою правоту, а ратовать за правду", — заключил Милонов.

Ранее блогер Навальный заявил о ликвидации своей организации "Фонд борьбы с коррупцией". После этого он попросил финансовой помощи у россиян.

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