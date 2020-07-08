Российским школьникам расскажут о семейных ценностях

О важности семейных ценностей, сохранении семьи будут говорить в российских школах. В образовательной программе может появиться новый предмет.

О нем рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова

"Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. Школа должна прийти на помощь. Ресурс я вижу и в законопроекте о воспитании, внесенном президентом, и в тех шагах, которые уже сделаны", — пояснила уполномоченный по правам ребенка.

Если инициатива будет согласована, учебные программы обновят в школах, лицеях, гимназиях и других учреждениях образования.

Кузнецова привела печальную статистику:

В 2019 году в России было зарегистрировано 900 тысяч браков и 600 тысяч разводов. И эта тенденция сохраняется в стране последние несколько лет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что многодетный отец из Омска признался, что развращал двоих своих дочерей. Девочкам было 9 и 11 лет, когда они признались в школе, что отец надругался над ними. Мать детей лишена родительских прав. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.