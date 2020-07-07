Многодетный отец из Омска признался в развращении дочерей

36-летний мужчина из Омской области признался в развращении двух дочерей. Дело против многодетного отца было открыто в январе после проверки обращения директора школы, в которой учились девочки.

Мать трёх девочек была лишена родительских прав, поэтому воспитывал их один отец. В школе девочки 9 и 11 лет рассказали о том, что отец в декабре 2019 года надругаля над ними, сообщает "РИА Новости".

Сначала отец отрицал всю вину, но после ряда экспертиз он признал свою вину. Расследование дела завершено, мужчина получит обвинения по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера… в отношении несовершеннолетних). Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.