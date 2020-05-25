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Источник Правда.Ру

Девочка, всю жизнь прожившая в больнице, обрела новую семью

Общество

Девочка, которая всю жизнь прожила в московском роддоме, теперь живёт в новой семье.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", — пояснила Ярославская.

Омбудсмен подчеркнула, что не может раскрыть детали судебного процесса из-за "определенных этических моментов".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пятилетней девочке, которую родители ни разу не забирали из роддома. Её родители были против, чтобы она покинула роддом и отказывались её забирать.

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