Девочка, которая всю жизнь прожила в московском роддоме, теперь живёт в новой семье.
Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке", — пояснила Ярославская.
Омбудсмен подчеркнула, что не может раскрыть детали судебного процесса из-за "определенных этических моментов".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пятилетней девочке, которую родители ни разу не забирали из роддома. Её родители были против, чтобы она покинула роддом и отказывались её забирать.
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