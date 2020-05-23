Трудовые патенты иностранных граждан будут автоматически продлены на 93 дня и будут действовать до 15 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.
"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня", — сказано в сообщении ведомства.
Примечательно, что автоматическое продление патента не требует никакой оплаты.
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