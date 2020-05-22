Депутаты Законодательного собрания Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили властям вернуть прежний пенсионный возраст пожилым россиянам в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией. О том, есть ли шанс, что пожилым россиянам вернут прежний пенсионный возраст, рассказал доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.

"Шансов на то, что пенсионный возраст будет снижен до прежних значений, практически нет. Особенно в этом году и в будущем, потому что экономическая ситуация — идеального шторма: с одной стороны, эпидемия, с другой стороны, падение нефтяных цен. Уже в апреле ВВП упал на 30%, а безработица подскочила процентов на 40%. Средняя безработица наверняка по итогам года превысит 10% совокупной рабочей силы. При этом висит угроза второй волны эпидемии коронавируса где-нибудь осенью. В этих условиях бюджет является страшно напряженным. Расходуются средства ФНБ.

На выплаты пенсий нет денег

Отменить пенсионный возраст, вернуть его к прежним значениям, означает, что надо начать платить пенсию еще паре миллионов человек, потому что люди безработные, естественно, при возможности выйти на пенсию по достижении 60 лет, когда им 61, воспользуются этой возможностью. Это затраты более триллиона, а дефицит и так уже колоссален. Поэтому финансовых возможностей для этого нет", — заключил эксперт.