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Источник Правда.Ру

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Общество

Депутаты Законодательного собрания Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили властям вернуть прежний пенсионный возраст пожилым россиянам в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

Напомним, что в прошлом году в России повысили возраст выхода на пенсию — до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

"Снижение пенсионного возраста является традиционной мерой поддержки населения во время экономических кризисов, а предпенсионеры — одна из самых пострадавших категорий населения от нынешнего кризиса", — сообщила Дмитриева.

Она также отметила, что предпенсионеры находятся в группе риска по коронавирусу.

Депутат добавила, что снижение пенсионного возраста позволит уменьшить нагрузку на центры занятости и сократить расходы на выплату пособий по безработице.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пенсионная реформа сэкономила лишь 0,1% бюджета.

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Темы пенсия пенсионная реформа пенсионный возраст
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