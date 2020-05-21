Эксперт оценил возможную миграцию россиян после эпидемии

Аналитики рейтингового агентства Moody's заявили, что из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в России усилятся миграционные процессы. В частности, жители регионов массово начнут переезжать в Москву и Санкт-Петербург.

Насколько вероятен такой сценарий, "Правда.Ру" спросила у гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева.

"Американцы просто не понимают, что у нас свобода передвижения никуда и не девалась. Поэтому кто мог переехать, те переехали. Потому что кроме желания, нужны еще ресурсы. Потому что скачок из маленького города в столицу означает, что ничего не будет. Продав квартиру в каком-нибудь Урюпинске, в Москве туалет не купишь. Те, кто могут переезжать в столицу, они и без всякого кризиса переезжали. И здесь уже все занято. Это касается и городов-миллионников. То, что появится откуда ехать — не сомневаюсь, а то, что появится куда ехать — сомневаюсь сильно", — отметил эксперт.

Он пояснил, что с точки зрения рынка труда Москва не безгранична. В других городах, даже миллионниках, ситуация с работой еще хуже.

Если же говорить о регионах, откуда вероятнее всего могут начать уезжать местные жители, то Журавлев назвал Забайкальский край, Республику Марий Эл, Красноярский край.