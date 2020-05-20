Российским регионам предрекли массовый исход жителей

Аналитики рейтингового агентства Moody's заявили, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и падением цен на нефть, в России может ускориться процесс внутренней миграции.

"В ближайшие два года все больше россиян будут стремиться в Москву и Петербург. Соответственно, менее развитые регионы столкнутся с замедлением экономического развития и падением доходов. Сильнее всего нехватка населения будет видна в Чувашии, Башкирии, а также в Самарской, Омской и Нижегородской областях", — утверждают эксперты.

Экономика России по итогам второго квартала этого года испытывает рекордный обвал. По подсчетам Bloomberg, ВВП за апрель-июнь текущего года составит 16%. Такого низкого показателя не было с начала 90-х годов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как живется сейчас мигрантам в России. По данным журналистов ВВС, сегодня на территории нашей страны проживают более 10 млн мигрантов. Основная масса их — граждане стран СНГ.