Аналитики рейтингового агентства Moody's заявили, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и падением цен на нефть, в России может ускориться процесс внутренней миграции.
"В ближайшие два года все больше россиян будут стремиться в Москву и Петербург. Соответственно, менее развитые регионы столкнутся с замедлением экономического развития и падением доходов. Сильнее всего нехватка населения будет видна в Чувашии, Башкирии, а также в Самарской, Омской и Нижегородской областях", — утверждают эксперты.
Экономика России по итогам второго квартала этого года испытывает рекордный обвал. По подсчетам Bloomberg, ВВП за апрель-июнь текущего года составит 16%. Такого низкого показателя не было с начала 90-х годов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как живется сейчас мигрантам в России. По данным журналистов ВВС, сегодня на территории нашей страны проживают более 10 млн мигрантов. Основная масса их — граждане стран СНГ.
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