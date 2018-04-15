Покупатель дома нашел в нем мумию бывшего владельца

На севере Италии потенциальный покупатель дома нашел в нем мумифицированное тело бывшего владельца, сообщает издание Corriere della sera.
Дом был выставлен на аукцион после того, как перестали поступать платежи за ипотеку и коммунальные услуги. Один из потенциальных покупателей вместе с представителем судебных органов приехал, чтобы осмотреть здание и нашел в нем сидящее на диване тело бывшего хозяина.
Оказалось, что владелец дома 42-летний Вальтер Даль-Дзотто умер еще летом 2017 года. Соседи этого даже не заметили, поскольку считали Вальтера необщительным человеком. Его отец и брат живут в соседнем городе, однако Даль-Дзотто не поддерживал с ними связь.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иерусалиме ученые, наконец, определили, кому принадлежит мумия, которая долго выставлялась в одном из местных музеев. Это женщина, которая жила в Верхнем Египте около 3 тысяч лет назад. Она была певицей и танцовщицей. Так как принадлежала она к высшей касте танцовщиц, то похоронили ее по высшему разряду.
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