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Источник Правда.Ру

Покупатель дома нашел в нем мумию бывшего владельца

Общество

На севере Италии потенциальный покупатель дома нашел в нем мумифицированное тело бывшего владельца, сообщает издание Corriere della sera.

Покупатель дома нашел в нем мумию бывшего владельца. Покупатель дома нашел в нем мумию бывшего владельца
Фото: Corriere della sera

Дом был выставлен на аукцион после того, как перестали поступать платежи за ипотеку и коммунальные услуги. Один из потенциальных покупателей вместе с представителем судебных органов приехал, чтобы осмотреть здание и нашел в нем сидящее на диване тело бывшего хозяина.

Оказалось, что владелец дома 42-летний Вальтер Даль-Дзотто умер еще летом 2017 года. Соседи этого даже не заметили, поскольку считали Вальтера необщительным человеком. Его отец и брат живут в соседнем городе, однако Даль-Дзотто не поддерживал с ними связь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иерусалиме ученые, наконец, определили, кому принадлежит мумия, которая долго выставлялась в одном из местных музеев. Это женщина, которая жила в Верхнем Египте около 3 тысяч лет назад. Она была певицей и танцовщицей. Так как принадлежала она к высшей касте танцовщиц, то похоронили ее по высшему разряду.

Свои представления она давала перед жрецами и ближайшим окружением фараона в одном из храмов бога Солнца — Амона, царя богов и покровителя древнеегипетских правителей.


Мумии из домашних любимцев
Темы дом мумия италия недвижимость
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