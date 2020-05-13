Газета The Washington Post со ссылкой на адвокатов сотрудников компании Facebook сообщила о том, что модераторам социальной сети, которым приходится работать с тяжелым контентом, будет выплачено 52 миллиона долларов.
В 2018 году Селена Скола, являясь модератором социальной сети, подала в суд на Facebook, утверждая, что компания никак не поддерживает психологическое здоровье сотрудников, которые рискуют получить травму при работе с шокирующим контентом. Позже к ней присоединились и другие модераторы.
Газета сообщает, что всем сотрудникам, которые работали или работают в компании Facebook, будет выплачено не менее одной тысячи долларов.
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