Сотрудникам Facebook будут платить за шокирующий контент

Газета The Washington Post со ссылкой на адвокатов сотрудников компании Facebook сообщила о том, что модераторам социальной сети, которым приходится работать с тяжелым контентом, будет выплачено 52 миллиона долларов.

В 2018 году Селена Скола, являясь модератором социальной сети, подала в суд на Facebook, утверждая, что компания никак не поддерживает психологическое здоровье сотрудников, которые рискуют получить травму при работе с шокирующим контентом. Позже к ней присоединились и другие модераторы.

Газета сообщает, что всем сотрудникам, которые работали или работают в компании Facebook, будет выплачено не менее одной тысячи долларов.