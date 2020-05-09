Первые этапы снятия ограничений - прогулки с детьми и занятия спортом

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала в интервью сайту стопкоронавирус.рф о том, что на первом месте в списке снятия ограничений по коронавирусу стоит вопрос о том, чтобы разрешить членам семьи прогулку с детьми.

"Важное условие — соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых", — сказала Руженцова.

Также она отметила, что будут разрешены спортивные занятия на улице.