Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что создание ООН воплощает сотрудничество стран, которое поможет избежать новой мировой войны.
"Я думаю, сотрудничество между государствами, примером которого служит само по себе создание ООН, помогло не допустить ужасов новой мировой войны — оно и далее может помогать в предотвращении (войны — Прим. ред.)", — сказал Гутерреш, отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас угроза развязывания третьей мировой войны.
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