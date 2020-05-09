Генсек ООН объяснил, почему не еще не началась новая война

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в интервью агентству РИА "Новости" заявил о том, что создание ООН воплощает сотрудничество стран, которое поможет избежать новой мировой войны.