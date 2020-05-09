Пранкеры Лексус и Вован разыграли мэра Праги

Пранкеры из России Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли мэра Праги Зденека Гржиба, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко. Пранкеры подняли тему снова памятника маршалу Коневу.

Пражский чиновник поспешил оправдаться и заявил, что советская армия вошла в город, когда уже было "слишком поздно". По его словам, население Праги поднялось на народное восстание и освободило себя само.