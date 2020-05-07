"Почта России" доставит ветеранам 2,3 миллиона писем-треугольников

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от "Почты России" 2,3 миллиона писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от президента Владимира Путина.

На поздравительные письма уже нанесён знак почтовой оплаты — это позволяет ветеранам отправить весточку родным и близким в любую точку страны. Отметим, что традиция дарить письма-треугольники не новая — к каждому юбилею Победы такие письма выпускают "Почта России", Россвязь и АО "Марка".

Что представляют собой письма-треугольники?

Письма-треугольники представляют собой лист бумаги с нанесенным на него специальным трафаретом — это позволяет легко и правильно подготовить письмо к отправке точно так же, как это делали в военные годы. Правда, в то время письма писали на листах простой бумаги, без каких-либо трафаретов.

Особенная схема, по которой складывалось такое письмо, не требовала использования конверта при отправке. Адрес получателя писался на наружной стороне листа. Отмечается, что в военные годы перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более 6 миллиардов фронтовых писем.