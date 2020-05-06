Песков рассказал о планах Путина в День Победы

Президент России возложит цветы к вечному огню. Так Владимир Путин почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

О планах главы государства в День Победы рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что президент возложит цветы к вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра. Будет еще несколько мероприятий в это время, мы сообщим вам дополнительно", — сообщил представитель Кремля.

Напомним, что в России в этом году отменены все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 1100 городах России и стран Европы пройдет виртуальный танковый парад. Для проведения мероприятия в таком необычном формате уже разработали специальное приложение "Arcona Augmented reality Metaverse".

В Москве ожидается праздничный салют. Он будет состоять из 12 тысяч фейерверков, его запустят на 15 площадках столицы. Салют запланирован на 22 часа.

Также 9 мая над Россией пройдет воздушный парад Победы. Россияне увидят новейшую авиационную технику: вертолеты и боевые самолеты.