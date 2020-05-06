В День Победы, 9 мая, в 1100 городах России и в европейских столицах, освобождённых Красной армией, состоится виртуальный танковый парад в честь Великой Победы. Для проведения мероприятия в таком необычном формате уже разработали специальное приложение "Arcona Augmented reality Metaverse".
Советские танки расположат на центральных площадях городов и возле мемориалов Второй мировой войны при помощи технологии дополненной реальности. Сообщается, что через приложение зрители смогут воссоздать события давно минувших лет или увидеть современный Парад Победы в своих городах.
Виртуальные танки уже сейчас можно увидеть в Санкт-Петербурге — они расположились на Дворцовой площади. В дальнейшем ожидается расширение географии виртуальных объектов.
"В Петербурге скоро можно будет увидеть виртуальный контент и в Ботаническом саду. Инсталляция будет посвящена 75-летию Победы", — рассказал сооснователь компании-разработчика Илья Коргузалов.
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