Виртуальный Парад Победы состоится в 1100 городах России и Европы

В День Победы, 9 мая, в 1100 городах России и в европейских столицах, освобождённых Красной армией, состоится виртуальный танковый парад в честь Великой Победы. Для проведения мероприятия в таком необычном формате уже разработали специальное приложение "Arcona Augmented reality Metaverse".

Как увидеть виртуальный Парад Победы?

Советские танки расположат на центральных площадях городов и возле мемориалов Второй мировой войны при помощи технологии дополненной реальности. Сообщается, что через приложение зрители смогут воссоздать события давно минувших лет или увидеть современный Парад Победы в своих городах.

Виртуальные танки уже "приехали" в Санкт-Петербург

Виртуальные танки уже сейчас можно увидеть в Санкт-Петербурге — они расположились на Дворцовой площади. В дальнейшем ожидается расширение географии виртуальных объектов.