В Москве на 9 мая пройдет праздничный салют

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что в Москве 9 мая будет организован артиллерийский салют из 12-ти тысяч фейерверков в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В День Победы в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют", — говорится в сообщении округа.

Отмечается, что салют будет произведен на 15-ти площадках столицы в 22:00.