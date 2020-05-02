Пресс-служба Западного военного округа сообщила о том, что в Москве 9 мая будет организован артиллерийский салют из 12-ти тысяч фейерверков в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В День Победы в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют", — говорится в сообщении округа.
Отмечается, что салют будет произведен на 15-ти площадках столицы в 22:00.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.