9 мая в небе над Россией пройдет воздушный парад Победы

9 мая, несмотря на ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, Россия отметит священный праздник — День Победы.

"Несмотря ни на что, все вместе мы отметим праздник, который у каждого в сердце. Мы будем отмечать его, соблюдая все меры безопасности и режим самоизоляции", — пообещал президент в ходе своего очередного обращения к народу страны.

Владимир Путин рассказал, что 9 мая в парадном строю, отдавая честь ветеранам, пройдет новейшая авиационная техника: вертолет и боевые самолеты. А вечером во всех городах страны будут греметь праздничные салюты.

Президент особо подчеркнул, что все праздничные мероприятия, которые ранее были запланированы, состоятся обязательно. Но — чуть позже, когда отступит опасность, нависшая над всеми. И в первую очередь — Путин особо это подчеркнул — над ветеранами.